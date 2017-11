Gomorra 3, 1 milione di persone per l'esordio della nuova stagione

La prima puntata della terza stagione di "Gomorra", la produzione originale Sky, Cattleya e Fandango in associazione con Beta Film, in onda venerdì 17 novembre, ha fatto registrare ascolti straordinari, i migliori di sempre per il debutto di una serie tv sulla piattaforma. L'ascolto, infatti, secondo quanto rende noto Sky, è stato pari a 1 milione 13 mila spettatori medi.

BATTUTO IL TRONO DI SPADE - L’episodio trasmesso venerdì sera su Sky Atlantic/+1 HD, Sky Cinema Uno/+1 HD e Sky On Demand, ha ottenuto un risultato superiore al debutto di tutte le serie di acquisizione trasmesse da Sky, compreso quello della settima attesissima stagione de "Il Trono di Spade" (572 mila spettatori per il debutto in v.o.). Significativo il dato della permanenza che, sulle famiglie, arriva a toccare l’80%. Considerando i primi due episodi trasmessi, la media è stata di 978mila spettatori medi con 1 milione 495 mila spettatori unici.

BOOM ANCHE SUI SOCIAL - Se i risultati degli ascolti sono stati positivi, altrettanto si può dire di quelli sui social network. Con i primi due episodi, "Gomorra - La serie" è stato il contenuto televisivo più commentato sui social in Italia, con 239.300 interazioni pubblicate su Facebook e Twitter durante la messa in onda. Mentre, nell'arco dell'intera giornata si è arrivati a superare le 333mila. Il 42% del totale Social Tv in Italia, ieri è stato generato da Gomorra (il 54% considerando solo il prime time). Gli hashtag più utilizzati sono stati #Gomorra3 (6.269), #Gomorra (718) e #stammturnann (497). L’hashtag ufficiale #Gomorra3 è stato in Trending topic su Twitter per tutta la giornata di venerdì 17 novembre.