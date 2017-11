Gomorra, terza stagione al via: le anticipazioni

Venerdì 17 novembre al via Su Sky Atlantic Hd, la terza stagione di Gomorra. Ciro l'immortale ha ucciso Don Pietro Savastano, così si conclude la seconda stagione della serie tv, con l'immortale sempre più abbattuto e infelice, dopo aver perso la figlia. Genny Savastano, diventato padre, deve fare i conti con l'isolamento.

Per laprima volta sarà possibile vedere Gomorra in anteprima in oltre 300 sale il 14 e 15 novembre, con Sky e Vision Distribution.

"Seppellire un figlio è un atto traumatico, un punto di non ritorno: per questo Ciro molto piu' stanco, la barba lunga. Vorrebbe trovare la forza di guardare avanti ma è dura", spiega Marco D'Amore.

"Il mio personaggio continua la sua discesa agli inferi: ora ha accanto Azzurra, il piccolo Pietro, ma le persone di cui può fidarsi sono sempre meno", racconta Salvatore Esposito (Genny Savastano).

ANTICIPAZIONI

Dopo il racconto della nascita, del dominio e della crisi del Sistema degli Scissionisti, la terza stagione della serie si concentra sulla faida che si sposta nel centro della città. Ciro si sposta e va in Bulgaria a Sofia. Nel nuovo scontro di camorra emergeranno le donne, come "Scianel - anticipa Cristina Donadio - è come una iena ferita in gabbia: quando uscira', sara' pronta a vendicarsi e a riconquistare a qualsiasi costo quello che ha perso". Anche Patrizia, scossa per la morte di don Pietro, proprio quando i due si erano avvicinati, saprà farsi valere.