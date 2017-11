Gomorra 3, le anticipazioni sulle puntate 3 e 4

Sky Atlantic ha diffuso le anticipazioni sugli episodi 3 e 4 della terza stagione di Gomorra - La Serie, in onda venerdì 24 novembre 2017.

Dopo aver posto le basi per la nuova stagione, con la terza puntata ci allontaniamo da Napoli, da Roma, dall’Italia intera, e raggiungiamo Ciro in Bulgaria. L’Immortale è ormai un vecchio ricordo, i cui errori perseguiteranno per sempre quest’uomo che ormai non ha più nulla per cui combattere, che ha raggiunto la vetta per poi ritrovarsi ad ammirare la desolazione e i cadaveri ai suoi piedi. Ma le vecchie abitudini sono dure a morire, e Ciruzzo non fa certo l’operaio onesto, senza contare che spesso più si cerca di nascondersi, più la sorte ci mette di fronte ai nostri demoni.

Stavolta quei demoni, per Ciro, parlano il dialetto di Forcella, hanno lunghe barbe e si muovono in branco. Fa la sua comparsa, infatti, Enzo, detto Sangue Blu, interpretato da Arturo Muselli. Il ragazzo dagli occhi chiari è il nipote del Santo, un personaggio importante nel ‘Sistema’. Con la morte del nonno, però, è arrivata la perdita della zona controllata dal suo clan, e ora Enzo ha deciso di andare a riprendersi ciò che, secondo lui, gli spetta di diritto. Vien da chiedersi cosa lo avrà portato in Bulgaria…

Ritorniamo in Italia, e nella quarta puntata osserviamo gli effetti del ritorno di Avitabile, che ha seriamente intenzione di recuperare il suo potere e di vendicarsi del genero. C’è inoltre un’altra questione in sospeso, il processo di Scianel. Vendette, iene arrabbiate, ritorni inattesi e colpi di scena animano un episodio decisamente imperdibile.