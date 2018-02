"Gnigni", il tormentone dei The Jackal spopola a Sanremo

In molti si saranno chiesti perchè a Sanremo tutti continuano a ripetere il termine "Gnigni". Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Beppe Vessicchio e in un video il coro dell'Antoniano, ma tale termine è stato pronunciato durante le serate del Festival da tantissimi protagonisti, come Baglioni, Favino, Annalisa, Michele Bravi.

Tutta colpa (si fa per dire) dei The Jackal, i videomaker e webstar di Napoli, che hanno diffuso il sacro verbo "Gnigni" a Sanremo.