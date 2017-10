Giorgia Ferrero: "Un regista napoletano mi ha molestato via WhatsApp"

Tiene ancora banco il dibattito sulla vicenda Harvey Weinstein, il produttore di Hollywood accusato di aver molestato diverse attrici tra cui Asia Argento. Un caso che si sta allargando a macchia d'olio, facendo emergere altri episodi di molestie simili nel mondo dello spettacolo.

Tra le varie denunce anche quella di Giorgia Ferrero, attrice che ha preso parte anche ad Un Posto al Sole, la quale ha raccontato a Le Iene di essere stata molestata via WhatsApp da un regista napoletano.

Il regista, nel febbraio 2016, le avrebbe prima chiesto foto del seno nudo per accertarne “le misure”, poi del sedere, infine un “coinvolgimento assoluto” in cambio della parte nel film. Dopo i rifiuti dell'attrice, questi l'avrebbe esclusa dalla produzione. “Sei una mammoletta”, le sue parole, “forse questo film non è adatto a te”.