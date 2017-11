La7, l'attrice Giorgia Ferrero ancora contro un regista napoletano: "Voleva vedere il mio seno"

Proseguono le accuse di molestie da parte dell'attrice ligure Giorgia Ferrero, indirizzate a un regista napoletano. Dopo l'intervista alle Iene delle scorse settimane, l'attrice ha raccontato la vicenda durante il programma "Piazza pulita", andato in onda su La7 ieri sera. "Per me questi messaggi whatsapp sono già delle molestie sessuali, il regista che io apprezzavo ha voluto usare la sua ascendenza, il suo potere, sapendo quanto potesse essere importante per me fare quel film: ha giocato con la mia fragilità".



L'attrice ha raccontato di essere stata contattata dal regista su facebook, poi su whatsapp. Il regista le avrebbe rivelato la volontà di scritturarla come protagonista per il suo prossimo film, chiedendole foto in reggiseno, poi senza reggiseno e infine anche del lato B. A quel punto Giorgia Ferrero avrebbe risposto di no, rifiutando anche l'invito "a trascorrere un weekend a Napoli in una camera". Il regista avrebbe quindi desistito scrivendole: "Non sei pronta per questo film, sei una mammoletta". Ferrero ha annunciato di pensare a un'azione legale con i suoi avvocati. A quel punto, forse, si saprà il nome del regista.