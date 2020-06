Da Torre del Greco alla conquista del mondo: lo chef Gino D'Acampo star in tv anche in Italia

E' partito giovanissimo da Torre del Greco alla conquista del Regno Unito, dove è diventato una vera e propria star dei fornelli e della tv. Lo chef Gino D'Acampo è ora pronto a conquistare il piccolo schermo anche in Italia, il suo paese d'origine.

Il cuoco napoletano sarà protagonista del programma "Restaurant Swap", la cui prima puntata andrà in onda giovedì 11 giugno alle ore 21,25 su Nove, nel corso della quale Gino sarà proprio nel capoluogo campano.

Già nelle scorse settimane il canale tv ha trasmesso un'intervista-documentario sulla sua vita, dal titolo "Who's that Gino?", per far conoscere meglio al pubblico italiano un personaggio che non farà fatica ad attirare ben presto le attenzioni e le simpatie degli spettatori.