Tina Rispoli in tv, Giletti contro Barbara D'Urso: "Descritta come una principessa"

Continuano le schermaglie tra Massimo Giletti, giornalista e conduttore in forza a La7, e Barbara D'Urso, conduttrice di diversi programmi su Canale5. Facendo riferimento alla vicenda di Tony Colombo e Tina Rispoli (nei giorni scorsi una troupe di La7 è stata aggredita a Napoli mentre cercava di documentare una festa a cui partecipava il cantante), Giletti ha espresso forti dubbi su come l'argomento viene trattato nei format di Barbara D'Urso.

"La distorsione della realtà che passa attraverso l’uso forzato del mezzo televisivo", dice Giletti intervistato dal Fatto Quotidiano. "Nel momento in cui gli dai spazio non puoi non renderti conto dell’effetto della continuità della presenza di chi non deve stare in televisione e non deve diventare personaggio. [...] Quando tu accetti di far dire alla Rispoli ‘siete voi che dite che sono legata alla camorra’ non va bene, sono i fatti che parlano di una situazione che stride con la descrizione che fa Barbara (D’Urso, ndr) della principessa con la coroncina. E' inaccettabile".

"Mi chiedo ma siamo sicuri che sia sotto testata giornalistica? Quel modo di fare televisione si può nascondere dietro la dicitura testata giornalistica? Davvero essere giornalisti vuol dire avere un patentino o una sigla? Se è così io qualche domanda inizio a pormela perché per me essere giornalisti è tutt’altra cosa", conclude Giletti.