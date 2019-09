Massimo Giletti contro Barbara D'Urso: "Monta a neve il nulla"

Il giornalista e conduttore de 'Non è l'Arena' (La7), Massimo Giletti, ha parlato del cosiddetto Prati-Gate, il caso che ha tenuto banco per l'intera primavera, e che ha visto coinvolta la soubrette Pamela Prati e numerosi vip della tv italiana. Riferendosi a Barbara D'Urso (che ha trattato più volte l'argomento, e continua a farlo nel corso della nuova stagione di Live-Non è la D'Urso), Giletti ha detto: "Non si è testata giornalistica per caso, ma non lo si può sventolare ogni volta".

Attraverso AdnKronos era arrivata la replica della diretta interessata: "Tutto nasce dall'inchiesta dei miei giornalisti. Sono loro che scavando hanno fatto confessare la Michelazzo. Ora la storia è conclusa e dovranno occuparsene i giudici", ha detto la conduttrice napoletana.

L'ultima stoccata spetta a Giletti, che su Nuovo Tv ha detto: "Si sa come la penso su Barbara D'Urso: è una professionista che monta a neve il nulla e lo rende un successo. Ma non apprezzo i suoi contenuti, quelli che lei chiama 'informazione'".