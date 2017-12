"Avrai" e "Como suena el corazon": Gigi D'Alessio emoziona su Canale 5

Grande successo per l'attesissima esibizione canora di Gigi D'Alessio a Music, il programma musicale condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Il cantautore napoletano ha esordito cantando 'Avrai' di Claudio Baglioni ("difficilissima da cantare e da suonare", ha detto D'Alessio) e ha concluso con un grande classico di fine anni '90: 'Como suena el corazon', cantata e ballata proprio con Bonolis.



Standing ovation e lunghi applausi per D'Alessio, che è apparso in gran forma. Da segnalare anche il siparietto con il conduttore: "A Napoli siamo allegri, anche quando ci sono i guai. Napoli è un grande palcoscenico, una festa continua", ha detto il cantante napoletano.