Gigi D'Alessio: “A Made in Sud sono diventato un elemento di fastidio”

"Io sono abituato a fare one man show. Lì mi hanno chiamato come pronto soccorso in una situazione difficile. I conduttori se n’erano andati, mancava poco alla prima puntata, e per quanto sia arrivato con una mia idea, ho capito che il format non si poteva cambiare". Così Gigi D'Alessio, nel corso di una lunga intervista rilasciata a La Stampa, è tornato sull'esperienza da conduttore di Made in Sud, l'amato e seguito programma comico in onda sulla Rai.

"Amo fare il padrone di casa, come ai Capodanno su Mediaset, non il conduttore né il comico. Così sono diventato un elemento di fastidio. Avrei potuto calarmi nei panni del comico e sbaragliare metà dei concorrenti, ma non sarebbe stato giusto: quei ragazzi in tre minuti si giocavano i possibili cachet alle feste di piazza", ha aggiunto il cantautore napoletano.