I Bastardi di Pizzofalcone al Gambrinus: colazione offerta a Gassmann e Crescentini

Sono andati al Gambrinus per ristorarsi, tra caffè e sfogliatelle. Carolina Crescentini ed Alessandro Gassmann, protagonisti della seconda stagione de “I bastardi di Pizzofalcone”, sono a Napoli per le riprese della popolare serie tv.

Ma lo storico Caffè di piazza Trieste e Trento non è stato soltanto un punto di sosta per attori e troupe: ha fatto anche da set per alcune scene. Un salone del 1860, infatti, è stato adibito per l'occasione così da ospitare le 50 persone chiamate a realizzare, per tutta la giornata di oggi, le immagini.

È stato il direttore del Gambrinus Gennaro Ponziani a offrire ai due attori la colazione. A salutare gli ospiti, anche uno dei proprietari del locale, Michele Sergio, che si è complimentato in particolar modo con la Crescentini.

Per la regia di Alessandro D'Alatri, la serie che prende spunto dai romanzi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. Di seguito una foto dall'esterno del set.