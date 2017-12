Funicolare Centrale, arriva Striscia la Notizia: "Per accedere alla stazione serve una magia" /VIDEO

"La funicolare centrale è stata chiusa per un anno per lavori di manutenzione. Le barriere architettoniche però non sono state abbattute", denuncia una residente a Striscia la Notizia, nel servizio andato in onda ieri su Canale 5. Per accedere ed uscire dalla fermata del Petraio bisogna percorrere ripide scalinate, chiaramente proibitive per i diversamente abili o per le donne incinte o con bambini piccoli al seguito.

"Basterebbe installare montacarichi o l'ascensore (peraltro previsto)", afferma l'inviato del tg satirico. La società di competenza, interpellata da Striscia, ha risposto di non aver potuto procedere all'installazione dell'ascensore per motivi burocratici, ma che contano di risolverli al più presto.