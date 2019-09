Ciro Petrone come un quarterback: operatori e cameramen finiscono a terra cercando di fermarlo

La clamorosa fuga di Ciro Petrone, alias 'Pisellino', che dal villaggio dei fidanzati di Temptation Island Vip ha raggiunto di corsa il villaggio dove si trova la sua amata Federica, è stata uno dei momenti più alti dell'edizione del reality Mediaset. L'attore napoletano ha mandato ai matti operatori e cameramen del programma: ben tre sono finiti a terra (uno anche in mare), cercando di arginare la fuga di Ciro, che come un quarterback esperto ha schivato tutti gli avversari.

Una corsa che, però, è costata cara a Petrone, che è stato eliminato dal reality. L'attore "non resisteva senza Federica", la sua fidanzata, e così ha deciso di violare le regole. Della fuga non è stata entusiasta neanche Federica Caputo, la sua amata. La giovane gli ha chiesto più volte i motivi del gesto, spiegando a Petrone che invece lei avrebbe voluto continuare il percorso in trasmissione, per capire se avrebbe potuto nuovamente fidarsi di lui. In passato, infatti, Federica Caputo aveva scoperto chat compromettenti sul telefono del suo fidanzato.