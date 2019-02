Freccero (Rai 2): "La Rai di Napoli non chiude. E' importante per l'azienda"

Periodicamente si rincorrono voci sulla chiusura del centro di produzione Rai di Napoli. Voci smentite, categoricamente dal direttore di Rai 2 Carlo Freccero. Durante la conferenza stampa di presentazione di Made in Sud, il dirigente non ha lasciato spazio a dubbi: "Sono voci scandalose, io ho già in palinsesto programmi prodotti qui per il prossimo autunno. Il Centro Rai di Napoli è tra i più importanti e ha sfornato prodotti di gandissimo successo, oltre a ospitare Un posto al Sole, fiore all'ochiello di ai 3. Quando torno qui ringiovanisco di trent'anni".