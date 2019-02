"Ecco come si lavora a Un posto al sole": le prove della rissa che coinvolge Franco (Peppe Zarbo)

Franco Boschi (l'attore Peppe Zarbo) è stato ferito: nelle prossime puntate di Un Posto al Sole si capiranno meglio le sue condizioni. Intanto l'account Instagram della popolare soap opera pubblica alcune prove della scena della rissa. Si nota Zarbo fare un gran lavoro per apprendere come incassare e portare i colpi. Scrivono gli autori della soap: "Le scene di azione di Un Posto al Sole sono il risultato del grande impegno degli attori e del maestro d'armi, e delle prove affinché tutto sia credibile, anche se rigorosamente fiction. Grazie a Peppe Zarbo per il suo lavoro e per il video".