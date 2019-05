Francesco Da Vinci, figlio di Sal, eliminato da The Voice: "Sei pronto per un disco"

E' arrivato a un passo dalla finale di The Voice of Italy Francesco Da Vinci, attore e musicista napoletano, figlio di Sal e nipote di Mario Da Vinci. Il cantante napoletano - che ha partecipato anche alla terza edizione di Gomorra - è stato eliminato in semifinale dal suo allenatore Guè Pequeno, che gli ha detto: "Tu sei già pronto per un disco, sei l'esempio di come la tradizione qui in Italia possa anche essere modernizzata". Morgan ha aggiunto: "Napoli è sempre all'avanguardia". Prima di uscire, Francesco Da Vinci ha salutato dicendo: "A Napoli abbiamo sempre una marcia in più. Forza Napoli". Il cantautore dovrebbe quindi incidere un disco a cui collaborerà lo stesso Guè Pequeno, e forse anche Gigi D'Alessio, che gli ha rivolto numerosi complimenti durante l'edizione.