Film in TV: questa sera "Il Postino" con Massimo Troisi

Questa sera torna in tv 'Il Postino' film del 1994 con la regia di Radford e Troisi, interpretato da Massimo Troisi, Philippe Noiret e Maria Grazia Cucinotta. 'Il Postino' andrà in onda alle 23:30 su NOVE. Il film ebbe grande successo e fu l'ultimo film di Troisi, che già durante le riprese stava male e faceva fatica a muoversi. Nel 1996 fu candidato a sei Oscar, riuscendo a vincere la statuetta come miglior colonna sonora drammatica.



Ambientato tra Salina (nell'arcipelago delle Eolie, Sicilia) e Procida, il film racconta la storia del postino Michele Ruoppolo, solitario e introverso, che si innamora delle poesie, del fascino, delle idee di Pablo Neruda (interpretato da Noiret), in esilio sull'isola.