Inseguimento nel rione Sanità: si gira "La paranza dei bambini"

La scena è quella di un inseguimento: un vicolo stretto, il passaggio bloccato da una vettura, due ragazzini che scappano e scavalcano un muro, probabilmente per sfuggire alla polizia. Il video, girato da un balcone in Salita Principi, circola in queste ore sui gruppi del rione Sanità. Si tratterebbe di una scena del film "La paranza dei bambini", in lavorazione in questi giorni, atteso nelle sale nel 2019. "Si racconta di ragazzini guizzanti di vita come pesci, di adolescenze 'ingannate dalla luce', e di morti che producono morti", si legge nella descrizione del film, coproduzione italo francese, diretto da Claudio Genovesi con una sceneggiatura firmata da Roberto Saviano e Maurizio Braucci, ispirata al libro di Saviano.

Ma sui social è già polemica. Al video in questione tante persone hanno risposto mostrando perplessità: "Mai possibile che si scelga di rappresentare Napoli sempre nel male?", è la domanda che si pongono in molti. "Non se ne può più di morti ammazzati, sparatorie e inseguimenti: Napoli è anche altro".