Un Posto al Sole: Filippo e Arianna lasciano temporaneamente la soap

Lasceranno momentaneamente Un Posto al Sole per partecipare ad un talent. Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, sposati nella vita reale e nella notissima soap interpreti rispettivamente di Filippo ed Arianna, saranno tra i protagonisti di Dance Dance Dance, che verrà trasmesso su Fox Life e Tv8 all’inizio del prossimo anno.

Non è ancora chiaro come i due lasceranno Palazzo Palladini, ma quello che è certo è che il loro sarà soltanto un arrivederci, come del resto è già avvenuto per numerosi degli storici personaggi della popolare trasmissione Rai: ultimi gli esempi di Ilenia Lazzarin (Viola) che ha condotto “Il contadino cerca moglie” su Fox, e Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto), impegnato con la serie tv “Le tre rose di Eva”.