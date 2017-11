Barbara D'Urso: "Non condurrò il Grande Fratello Vip e il Capodanno Mediaset "

Nel giorno di presentazione dello show del Capodanno di Mediaset, che sarà condotto da Federica Panicucci, Barbara D'Urso ha precisato a Blogo: "A proposito del Grande Fratello leggo che tutti quanti scrivono che condurrò il Grande Fratello non vip: no, non è così. Non condurrò il Grande Fratello dopo quello Vip. Con l'azienda siamo concentrati per un ipotetico prime time di un altro tipo. Ringrazio la mia azienda che già da un paio di mesi mi aveva chiesto di condurre il Capodanno in diretta. Il Capodanno non lo posso condurre, ho declinato l'invito proprio perché siamo concentrati su un altro tipo di prima serata".