Festival di Sanremo 2019: Baglioni vuole Barbara D'Urso

Barbara d’Urso a Sanremo, è l'indiscrezione lanciata da Oggi, sul Festival 2019, targato anche l'anno prossimo Claudio Baglioni.

Come già capitato per Maria De Filippi, Barbara D'Urso lascerebbe Mediaset solo nei giorni del Festival di Sanremo, per poi tornare ai propri programmi tv su Canale5 (Grande Fratello compreso).

La presentatrice napoletana è impegnata anche nel ritorno de “La dottoressa Gió”, che vedremo a gennaio 2019 su Canale5.