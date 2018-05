Grande Fratello, l'accusa: "Favoloso è un neonazista antisemita"

Non smette di far parlare di sé Luigi Favoloso, l'ex fidanzato di Nina Moric, concorrente del Grande Fratello. Prima le offese, reiterate, alla spagnola Aida Nizar, poi gli apprezzamenti per un'altra concorrente che hanno distrutto il rapporto con la Moric. Molti sul web insorgono contro l'atteggiamento spavaldo e offensivo di Favoloso, che ha anche definito 'inutile' la ricorrenza del 25 aprile. L'ultima vicenda vede il concorrente accusato di essere antisemita perché avrebbe sfoggiato con disinvoltura un tatuaggio nazista. L'indiscrezione è del settimanale 'Nuovo': prima dell'ingresso in casa Favoloso avrebbe cancellato il tatuaggio "Gott mit uns" (visibile nella foto pubblicata), che era il motto delle forze armate nazista. Il vicedirettore dei media della comunità ebraica milanese, Ester Moscati, ha dichiarato a Nuovo: "Siamo profondamente sconcertati per la presenza di certi concorrenti in una trasmissione così popolare. Personaggi del genere sono portatori di un'ideologia antisemita, violenta e liberticida".