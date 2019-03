Facebook e Instagram down: storie e profili bloccati a Napoli

Sono state ore difficili per gli utenti di Facebook e Instagram quelle appena trascorse. Le due piattaforme sono rimaste completamente bloccate per ore a partire dalle 17 di oggi, mercoledì 13 marzo. Uno dei crash peggiori per le piattaforme di Mark Zuckerberg sul nostro territorio da diversi anni a questa parte. La situazione sembra essere migliorata in questi minuti ma rimangono i problemi per gli utenti su tutte le piattaforme del gruppo.

I problemi

Al momento diversi utenti lamentano l'impossibilità di accedere ai propri profili personali di Facebook che risultano “vuoti”, piuttosto che altri non riescono a postare post e condividere contenuti provenienti da altri siti. Stesso discorso per le pagine dove è impossibile pubblicare. Altre segnalazioni sono arrivate per ciò che riguarda Instagram dove per molti non è possibile pubblicare storie, completamente bloccate.

Problemi sono stati segnalati anche per quanto riguarda Messenger che risulta irraggiungibile a molti, impossibilitati a chattare e utilizzare il servizio di messaggistica. Le difficoltà maggiori riguardano le versioni desktop delle piattaforme. Non esente da problemi anche Whatsapp dove i contenuti multimediali più pesanti hanno serie difficoltà a essere caricati. Un piccolo “cataclisma” per i milioni di utenti napoletani che restano in attesa che la situazione rientri nella normalità. Dal quartier generale di Facebook Inc. al momento non sono state rilasciate dichiarazioni a riguardo.