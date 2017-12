E torna il #Facebookdown: disagi per gli utenti dal pomeriggio

Disagi per gli utenti di Facebook da questo pomeriggio: il noto social network fondato da Mark Zuckerberg è precipitato in una profonda crisi e pare irraggiungibile. L'hashtag #facebookdown, solitamente utilizzato dai (pochi) utenti che riescono a connettersi in questi casi, è già stato lanciato. Essendo interconnesso al più popolar dei social network, anche Instagram pare essere stato inghiottito dal buco nero dei server. Seguiranno aggiornamenti. Tante le lamentele dei lettori di NapoliToday per il down del social network.