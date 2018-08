Un Posto al Sole, l'attore Fabio Fulco: "CR7? Più preoccupato da ADL al Napoli"

Fabio Fulco, partenopeo di nascita e di fede calcistica, è stato protagonista dell'ultima serata degli Italian Movie Award, a Pompei. L'attore, noto anche per la partecipazione a Un Posto al Sole, ha ammesso: “Non sono preoccupato tanto di Ronaldo alla Juve, quanto di De Laurentiis al Napoli”.

Conosciuto soprattutto come attore di successo, Fulco è intervenuto anche nelle vesti di sceneggiatore e regista del film Il crimine non va in pensione, in cui - dichiara - “cerco di affrontare un tema sociale quale l’abbandono degli anziani in modo divertente, attraverso il riscatto di una generazione fondamentale per la nostra storia”.

Prosegue Fulco: “Girerò ad aprile una nuova commedia. Incrociando le dita, potrebbe realizzarsi un sogno: girare a Napoli, nella mia città". A consegnare il Premio Italian Movie Award a Fabio Fulco, il Presidente e Direttore del Festival Carlo Fumo.