Ex Motel Agip di Secondigliano: il viaggio di Luca Abete nel degrado

Luca Abete è tornato ancora una volta nell'ex Motel Agip di Secondigliano riportando all'attenzione nazionale un caso di degrado tra i più emblematici in Italia. L'inviato di Striscia la Notizia ha portato le camere del programma di Canale 5 in quello che era un vecchio motel occupato da anni da decine di famiglie che vivono in condizioni indicibili. Abete è tornato sul posto ancora una volta dopo l'ultimo servizio di poco più di un anno fa per verificare che le condizioni all'interno della struttura non siano cambiate minimamente.

La promessa di Panini

Ma soprattutto per far notare all'assessore Enrico Panini che la sua promessa non era stata mantenuta. L'allora assessore al patrimonio aveva, infatti, garantito che la struttura sarebbe stata ristrutturata di lì a qualche mese ma la situazione non è per nulla cambiata. Abete lo ha ricontattato ricevendo un'ulteriore promessa subordinata al fatto che le famiglie occupanti debbano lasciare le abitazioni per permettere l'inizio dei lavori.