Omicidio Sibillo: le immagini in un docu di Sky

La “figura” di Emanuele Sibillo al centro di un documentario in onda su Sky. Ad pubblicizzarlo è stato Roberto Saviano sul proprio profilo Facebook con un video in cui il babyboss viene portato in ospedale il giorno in cui viene ucciso. Si chiama “#ES17” ed è andato in onda ieri sera alle 23 su Sky Atlantic e Sky tg24. Così lo scrittore sul proprio profilo: «In questo video un ragazzo di 19 anni viene portato all’ospedale Loreto Mare di Napoli con la schiena spezzata perché un cecchino (un cecchino!) gli ha sparato in via Oronzio Costa, in pieno centro a Napoli.

Quel ragazzo è #ES17, Emanuele Sibillo, capo della paranza dei bambini di Forcella. #ES17 è un documentario che andrà in onda questa sera alle 23.00 su Sky Atlantic HD e Sky TG24». Le immagini agghiaccianti, riportate sul web, hanno già raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni.