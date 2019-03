"Dritto e Rovescio", reportage esclusivo su Scampia

Giovedì 14 marzo, in prima serata su Rete 4, nuovo appuntamento con "Dritto e Rovescio", il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.

Al centro della puntata, un’intervista al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sui nuovi equilibri del Centrodestra e sulla Tav.

Inoltre, un reportage esclusivo, accenderà i riflettori su Scampia per raccontare il “dritto e rovescio” del quartiere napoletano.

Il preside di una scuola racconterà alle telecamere della trasmissione Mediaset i tanti progetti, dall’installazione di nuove porte antipanico, alle telecamere di videosorveglianza, che vorrebbe realizzare se avesse più fondi per farlo. Con lui ci saranno anche due professoresse, Marta e Carmela, che racconteranno di come combattono l’abbandono scolastico, un problema che colpisce buone parte delle periferie napoletane, traducendo la Divina Commedia in napoletano. Altro protagonista di questo reportage sarà Simone, un rapper di 18 anni, che spiega come la musica possa essere un modo per uscire dal ghetto ed evitare di prendere cattive strade.