Don Matteo 12, l'indiscrezione: importante ruolo a Stefano De Martino

Stefano De Martino tra i protagonisti della prossima stagione di Don Matteo. L'anticipazione, non ancora confermata, è del settimanale Spy.

Sul numero in edicola a partire dal prossimo 22 marzo del settimanale diretto da Massimo Borgnis, infatti, si spiega che lo staff del conduttore di Made in Sud e la produzione della fiction avrebbero già raggiunto un accordo economico, e che tra pochi giorni il conduttore e ballerino sarà a Spoleto per le riprese.

Un debutto nel mondo della recitazione per Stefano De Martino, tra l'altro sul palcoscenico importante che è l'ultima stagione della storica serie interpretata da Terence Hill.

C'è peraltro una particolare curiosità riguardante Don Matteo: due stagioni fa era apparsa nella serie anche Belen Rodriguez, appunto l'ex moglie con cui Stefano pare essersi recentemente riconciliato.