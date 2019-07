Barbara D'Urso lascia Domenica Live? Berlusconi: "Sarà lei a decidere"

L'asso piglia tutto di Mediaset, Barbara D'Urso, potrebbe abbandonare una della sue trasmissioni preferite, Domenica Live. Lo rende noto il presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, intervenendo alla presentazione dei palinsesti Mediaset. La trasmissione domenicale è confermata, ma alla conduzione non si sa ancora se ci sarà Barbara D'Urso o chi per lei. "La D'Urso ha tali e tanti impegni che le abbiamo dato la libertà di capire se ce la fa", ha detto Berlusconi.

In effetti, anche per la prossima stagione, saranno molteplici gli impegni della conduttrice partenopea. Ogni pomeriggio condurrà il contenitore 'Pomeriggio Cinque', poi durante la settimana il serale di 'Live - Non è la D'Urso', e in primavera il Grande Fratello.