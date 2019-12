Su Real Time un documentario sulla tragica vicenda di Tiziana Cantone

Andrà in onda domani, mercoledì 18 dicembre, alle 21:10 su Real Time, "La storia di Tiziana Cantone", un documentario realizzato nell'ambito della serie "In quanto donne - Storia di ordinaria violenza", disponibile anche in streaming su Dplay. Nella ricostruzione della vita e dei tragici accadimenti che hanno portato al suicidio della 31enne vittima del "revenge porn" ci sarà ampio spazio per il racconto della madre, Maria Teresa Giglio.

Esperti legali e operatori informatici analizzeranno le modalità di diffusione della pornografia non consenziente, come si può contenere il fenomeno e i percorsi legali che possono arginarlo. Interverrà anche Maria Elena Boschi, tra le promotrici del progetto di legge 'Codice Rosso' e dei provvedimenti ora attivati contro il revenge porn.