Diego Maradona Jr, la sorella Jana gli fa una sorpresa da Barbara d'Urso

Gioia e commozione per Diego Maradona Junior in diretta a Domenica Live, la trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara d'Urso.

La sorella Jana, infatti, gli ha voluto fare una sorpresa mandando in studio un videomessaggio dall'Argentina.

"Ciao Diego, mando un grande abbraccio a te e Nunzia e spero di essere presente per la nascita di Diego Matias", ha detto una delle figlie di Diego Armando Maradona al fratello napoletano.

"Io per lei ho un debole. Le voglio molto bene e mi piacerebbe essere più presente nella sua vita", ha confessato, visibilmente commosso e felice per la bella sorpresa, Diego Junior, che a marzo diventerà padre per la prima volta.