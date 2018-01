Un Posto al Sole, preoccupano le condizioni di Diego Giordano

La presunta malattia di Francesco Vitiello, che in un Un Posto al Sole interpreta Diego Giordano, è stata smentita dallo stesso attore la scorsa settimana. "Si tratta solo di alopecia", ha spiegato Vitiello in un'intervista a Vanity Fair. Diego Giordano torna in questi giorni a Palazzo Palladini, e le sue condizioni, anche nella soap, desteranno preoccupazioni.



Rossella vedrà Diego entrare in ospedale, e si comincia a pensare che il giovane non stia bene. Patrizio, intanto, continuerà a essere molto geloso di Diego, figlio di Raffaele Giordano. Novità importanti anche nel rapporto tra Roberto Ferri e Marina Giordano, con una gradita sorpresa finale.