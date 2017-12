“Detto Fatto” della Balivo sbarca alla Scala per la Prima

Appuntamento speciale per la trasmissione di Rai 2 “Detto Fatto”. Il programma condotto dalla napoletana Caterina Balivo sbarcherà al teatro la Scala di Milano per celebrare la Prima di domani 7 dicembre. All''appuntamento mondano di fine anno che in tanti aspettano verrà dedicata una puntata speciale chiamata appunto “Detto Fatto alla Scala”. In onda a partire dalle 14 durerà fino alle 16 e 50.

A condurre i telespettatori all'interno del backstage sarà Giovanni Ciacci che farà da inviato speciale. Quest'anno la prima sarà l'opera “Andrea Chénier” diretta dal maestro Riccardo Chailly. Grande attesa anche per il consueto red carpet su cui sfileranno le più importanti personalità italiane del mondo della cultura, politica, finanza e spettacolo. Il tutto sarà condotto dallo studio dalla Balivo che ospiterà anche Syria e la giovane soprano Carmela Remigio.