"Da quando non c'è più la Balivo Detto Fatto è un programma finito"

Secondo Carlo Freccero, direttore di RaiDue, la trasmissione di Detto Fatto ha dovuto rinunciare al consulente di moda Giovanni Ciacci perché quest'ultimo "avrebbe dato le dimissioni dopo una condanna". La versione di Ciacci, però, è diversa: "Non sono stato condannato, in realtà ho dato le dimissioni da Detto Fatto". A questo punto, spiegando i motivi delle dimissioni dal programma pomeridiano del secondo canale, Ciacci tira in ballo la ex conduttrice napoletana Caterina Balivo.

"Sono andato via dalla Rai perché Detto Fatto sta affondando, lo sentivo", spiega Ciacci al Fatto Quotidiano. "Il programma non è più quello di una volta, da quando è andata via Caterina Balivo. Non mi sono trovato male con la nuova conduttrice Bianca Guaccero, ma ripeto che da quando è andata via Caterina Balivo il programma è finito, e infatti da due settimane fa il 4% di share".

Intanto Caterina Balivo prosegue la conduzione di 'Vieni da me' su RaiUno, show che nella passata stagione ha avuto qualche difficoltà e che quest'anno dura mezz'ora in più.