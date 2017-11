Denise Capezza alla premiere della terza stagione di Gomorra - la serie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

La giovane promettente attrice Denise Capezza, incanta i fotografi alla presentazione della terza stagione di Gomorra - La serie. Abbiamo conosciuto ed apprezzato Denise Capezza nella seconda stagione di Gomorra per la toccante interpretazione della bella e fatale Marinella, che ritroveremo anche in questa terza stagione. Nel 2017 è stata diretta da Paolo Sorrentino nello short movie noir “ Killer in Red ” per Campari, al fianco di Clive Owen. A Febbraio 2018 Denise esordirà in Italia anche al cinema con “San Valentino Stories”, una commedia romantica dove interpreta un personaggio fiabesco, divertente ed eccentrico, un ruolo decisamente diverso dalla Marinella che conosciamo. L'abito indossato è dell'Atelier Emé e gioielli della collezione Rose di Piaget. Il make-up è stato curato da Dior, l’hairstyling da L’Oréal.