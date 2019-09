Ancora un successo per Stefano De Martino: il suo 'Tutto è possibile' vola

Continua il successo di De Martino sulla seconda rete Rai; la seconda puntata di “Stasera tutto è possibile” anziché calare sale al 7.3% con 1.396.000 spettatori e conferma il buon risultato ottenuto con il debutto che aveva totalizzato il 6.79% di share.

Una sfida vinta per De Martino, che durante la conferenza stampa di presentazione del programma-gioco aveva dichiarato "Questa per me è una grande prova per me. Il programma è molto improvvisato e sarò senza partner. Non amo definirmi un conduttore, non amo le etichette".