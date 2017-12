De Magistris contro Gomorra: "I ragazzi potrebbero imitare i boss"

"È pericoloso quando in alcuni prodotti cinematografici la rappresentazione del boss viene resa simpatica, si sta sottovalutando il problema. Il rischio è che i ragazzi nelle scuole imitino il boss e il riferimento non diventi più il maestro o lo sport". Il sindaco Luigi de Magistris non parla apertamente di Gomorra ma il riferimento è chiaro. Le parole sono state pronunciate durante l'intervista con Repubblica.