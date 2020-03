"Buonasera Napoli": i consigli di Maria Giovanna Elmi su come passare il tempo a casa

Maria Giovanna Elmi appartiene a quei volti dello spettacolo considerati, a ragione, tra i più rassicuranti e amati in tutto il territorio italiano. La fatina d'Italia ha ideato per Napolitoday dei video-messaggi in cui consiglia ai napoletani modi per trascorrere il tanto tempo a casa per via della quarantena. L’inguaribile ottimismo che emana può sicuramente aiutare in un momento così difficile, speranzosi di un futuro migliore. Per più generazioni, Maria Giovanna, nel ruolo di Signorina Buonasera, è entrata nelle nostre case, mantenendo un garbo ed una delicatezza invidiabili, conquistando le vette di ogni sondaggio ed il cuore di ogni italiano. Ecco il perché chiamiamo questo spazio “Buonasera Napoli”.

