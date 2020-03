I soliti ignoti, grande successo per la coppia di maestri di ballo: "Un sogno"

Grande successo ieri durante "I soliti ignoti" per la coppia formata da Antonella Angellotti e suo fratello Raffaele, maestri di ballo nella New Revolution Dance di Torre Annunziata. Svelata l'identità dei maestri, Raffaele e Antonella si sono esibiti in uno scatenato jive che ha entusiasmato Amadeus e gli addetti ai lavori. Il programma di Rai Uno, infatti, da qualche giorno non ospita più pubblico per le nuove disposizioni in materia di Coronavirus.

"È stata una bellissima esperienza, e insieme a mio fratello lo è stato ancora di più", spiega Antonella a NapoliToday. "Sognavo da tempo di ballare insieme a lui e averlo fatto in Rai ha reso la realizzazione di questo sogno ancora più speciale. Tutti i presenti si sono stupiti e si sono congratulati con noi".