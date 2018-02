Conan O'Brien a Napoli: girerà una puntata di Un Posto al Sole

Napoli vitale come New York. È così per il noto showman televisivo statunitense Conan O'Brien, a Napoli per girare alcune scene di un nuovo format, dal titolo “Conan Without Borders”, del suo notissimo “Conan Show” della Tbs.

Il conduttore è stato a Firenze, Roma e Napoli, e la puntata dedicata all'Italia andrà in onda nel prossimo aprile.

“Che vitalità ha questa città, mi ricorda quella di New York”, ha dichiarato. In città da ieri, è andato in giro in compagnia della troupe e del produttore Jordan Schlansky, visitando soprattutto il centro storico tra San Gregorio Armeno e via dei Tribunali.

A piazza del Gesù, inoltre, ha incontrato la troupe di “Un Posto al Sole” per girare una scena (“Il programma è molto amato negli Stati, onorato di farne parte”) della famosa soap di marca Rai ambientata in Italia.