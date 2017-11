Gomorra 3, come vedere le prime due puntate

Chi si è perso il debutto della terza stagione di Gomorra - La Serie non deve disperare. Per gli abbonati Sky, infatti, molteplici sono le possibilità di rivedere i primi due episodi andati in onda venerdì 17 novembre.

Sia Sky Atlantic che Sky Cinema, infatti, riproporrà più volte nelle prossime ore e nei prossimi giorni, la puntata 1 e 2 della serie tv. Su Sky on demand e Sky Go Plus, poi, si potranno rivedere a tutte le ore del giorno.

Anche per i non abbonati all'emittente satellitare, però, c'è una possibilità per vedere i primi due episodi: la piattaforma Now Tv, infatti, offre la possibilità di 14 giorni di prova gratis di cinema, intrattenimento e serie TV (tra cui appunto Gomorra 3), a 0 euro e senza vincoli.

Al termine dei 14 giorni, sarà possibile decidere se interrompere il servizio senza alcun vincolo oppure se continuare a guardare Now Tv a partire da 9,99€/mese.