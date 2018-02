"Se conoscete quest'uomo fatevi avanti": l'appello di Chi L'ha visto

"Stiamo cercando di capire di chi si possa trattare. Parla polacco, ma non riusciamo a risalire alla sua identità. E' ricoverato a Grumo Nevano pro tempore. Stiamo cercando di capire se ha parenti in Italia o in Polonia. L'identità è vitale. Speriamo che qualcuno lo riconosca", è la denuncia di "Chi L'ha Visto" sul caso di un uomo accolto in una struttura ospedaliera situata nel napoletano, la cui identità appare fino a questo momento avvolta nel mistero.