Chi era Masaniello? Su RaiStoria uno speciale dedicato al popolano rivoltoso

Il giovane pescivendolo Masaniello si chiamava Tommaso Aniello D'Amalfi: si rese famoso nel 1647, quando diede il via alla rivolta del popolo napoletano contro la monarchia spagnola, che tassava in modo iniquo i napoletani. Della figura di Masaniello, che diventò poi il simbolo delle rivolte popolari in tutto il mondo, se ne parlerà domani, lunedì 19 febbraio, prima su RaiTre (13:15) e poi su RaiStoria (20:30), nella trasmissione 'Passato e presente'. Ospite del conduttore Paolo Mieli sarà la professoressa Vittoria Fiorelli.



Si parlerà della rivolta napoletana del luglio 1647: Napoli fu messa a ferro e fuoco dal suo stesso popolo, con Masaniello a capo della sommossa. Il giovane morì in seguito a un attentato il 16 luglio. Aveva 27 anni e divenne simbolo del riscatto popolare contro la tirannia del potere.