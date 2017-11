Grande Fratello Vip, Stefano De Martino sul tradimento di Cecilia Rodriguez: "Sbagliato il contesto"

Francesco Monte e Stefano De Martino sono stati ospitati al "Maurizio Costanzo Show". "L’amore è difficile da gestire, mi dispiace per Francesco. Il contesto e il modo sono stati sbagliati, non voglio cavalcare finiti moralismi, tutti abbiamo lasciato e siamo stati lasciati ma non in questo modo", ha spiegato il ballerino, incalzato da Costanzo sulla vicenda del tradimento di Cecilia Rodriguez.