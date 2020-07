Tv, non c'è Caterina Balivo nel nuovo palinsesto Rai

C'è un'assenza eccellente nel nuovo palinsesto Rai per la stagione 2020-2021 uffcializzato nei giorni scorsi. Caterina Balivo, infatti, non avrà una sua trasmissione quotidiana come accaduto per molti anni.

La conduttrice napoletana, a lungo regina del pomeriggio sulla tv di Stato, non proseguirà la sua esperienza con "Vieni da me", come già annunciato nelle scorse settimane.

Al posto della trasmissione su Rai1, nella stessa fascia oraria, ci sarà il nuovo programma condotto da Serena Bortone dal titolo "Ogni mondo è paese".