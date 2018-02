Auguri a Caterina Balivo: 38 anni per la conduttrice partenopea

È un giorno speciale per Caterina Balivo. La bravissima conduttrice di Detto Fatto festeggia oggi il suo 38esimo compleanno. Caterina è infatta nata a Napoli il 21 febbraio 1980. Ha esordito in televisione nel 1999 con la partecipazione a Miss Italia, arrivando al terzo posto, arrivando alla popolarità nel 2005 con la trasmissione pomeridiana 'Festa italiana'. Il successo della sua trasmissione Detto Fatto l'ha proiettata su palcoscenici nazionali di maggiore spessore. Caterina è infatti - per gli ottimi risultati in termini di ascolto di Detto Fatto - la principale candidata alla sostituzione delle sorelle Parodi per lo show domenicale di RaiUno, Domenica In.



Oggi puntata speciale su RaiDue per festeggiare la conduttrice napoletana.