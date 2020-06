Caterina Balivo: "Non ho più energie per la fascia pomeridiana. Mediaset? Mai dire mai"

La conduttrice napoletana Caterina Balivo ha parlato nel corso della trasmissione Tv Talk, chiarendo i suoi propositi per il futuro considerato che, la settimana scorsa, ha salutato i suoi telespetattori di 'Vieni da me', su RaiUno. "Penso di non avere più quella energia per fare un altro anno di Vieni da me", ha chiarito la Balivo.

"Per rispetto del pubblico e delle mie sensazioni ho deciso di lasciarlo. Se Festa Italiana non fosse stato interrotto in maniera così brusca nel 2010 probabilmente non mi sarei mai posta il problema di lasciare un programma sul più bello. Bisogna strizzare l’occhio al pubblico femminile. È una fascia difficile, in bocca al lupo a chi la prenderà".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Futuro Mediaset?

"Le proposte di lavoro si accettano se c’è un bel progetto che ti piace. Io dal 1999 sono in Rai, sono sempre stata grata alla Rai. Non escludo però nulla al momento”, ha concluso la Balivo.