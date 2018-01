Il look da collegiale di Caterina Balivo. I fan: "Sei stupenda"

"Sono prontissima per la diretta di oggi. Vogliamo sapere qual è stata la spesa più folle che avete fatto per un/a fidanzato/a. Vi aspettiamo su Rai2". Così la popolare conduttrice di Detto Fatto, Caterina Balivo, ha salutato i suoi fan annunciando, con la foto che vi mostriamo, il look per la puntata di oggi, 25 gennaio 2018. Un piccolo sondaggio che prevedeva poi la lettura dei commenti in diretta, ma i fan di Caterina sono andati in visibilio per l'outfit stile collegiale/Katy Perry che alla conduttrice napoletana dona molto.



Centinaia i commenti: "Sei splendida", "un raggio di sole", "wow". Il rapporto con i fan di 'Detto Fatto' (che ha festeggiato le 900 puntate pochi giorni fa) è ben saldo, e Caterina sempre più apprezzata in tutta Italia.